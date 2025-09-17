Первый за три года рейс из Москвы готовится принять аэропорт Краснодара

Эфирная новость 13 0

Билеты на самолет из Шереметьево раскупили очень быстро.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Краснодаре сегодня готовятся встретить первый за три года регулярный рейс из Москвы. В столицу Кубани самолет вылетел из Шереметьево. Пассажиры восприняли новость с энтузиазмом. Билеты раскупили мгновенно

«Мне дочка позвонила, сказала, Краснодар открыли, мам, я тебе куплю билеты. Быстро купили в этот же день. Я очень рада. Это была спонтанная поездка», — поделилась пассажирка рейса SU-1256 Людмила Куклева.

«Я лечу домой, возвращаюсь с командировки. Раньше через Сочи добирались, сначала на „Ласточке“, потом через аэропорт. Последний раз вот через Минводы. Сейчас мы очень рады, что будем напрямую домой летать», — рассказала пассажирка рейса SU-1256 Юлия Проскурина.

В ближайшее время добраться до Краснодара по воздуху можно будет также из Петербурга. А значит, спланировать командировку или отпуск станет проще.

Еще раньше авиаперевозчики возобновили полеты в Геленджик. Там открылся новый уникальный аэропорт. Пассажирам теперь доступен большой терминал — в нем 13 стоек регистрации, гавань может принимать около десяти самолетов в день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:26
«Трамп договорится»: Зеленский заявил о готовности Украины остановить огонь
10:26
Первый за три года рейс из Москвы готовится принять аэропорт Краснодара
10:19
Путин поздравил премьер-министра Индии Моди с юбилеем
10:12
Пропал на пике карьеры: как живет цыган Миро из «Кармелиты»
10:00
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев запустил канал в MAX
9:53
После ночных атак ЦАХАЛ в секторе Газа погибли 12 человек

Сейчас читают

«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025