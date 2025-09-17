«Невероятные небожители»: Дубцова рассказала, как дети звезд относятся к СВО

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 23 0

Артистка пояснила, что в окружении ее наследника поддерживающие ценности РФ друзья.

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Ирина Дубцова рассказала о желании своего сына встать на защиту Родины

Многие дети артистов не покинули Россию после начала специальной военной операции (СВО), а, напротив, готовы пополнить ряды ее участников в случае необходимости. Об этом на пресс-конференции в рамках акции «Песни и кино — нашим героям» в МИА «Россия сегодня» рассказала певица Ирина Дубцова.

Исполнительница отметила, что ее сын сразу откликнулся на вызов времени и поддержал позиции Родины.

«Я мама 19-летнего парня, который мог бы все это время обращать внимание на что-то западное. Но он сам и его огромное количество друзей из разных социальных слоев этого не сделали», — отметила она.

При этом знаменитость сообщила, что ее наследник готов стать участником СВО.

«Если надо, мам, я пойду. Кто у меня? Только ты и бабушка», — передала слова молодого человека Ирина.

Звезда пояснила, что артисты такие же люди, поддерживающие Россию и ее ценности.

«У нас же артистов ругают за то, что мы — какие-то невероятные небожители. И все, что мы делаем, делаем абсолютно напоказ. Нет», — заключила Дубцова.

Ранее, писал 5-tv.ru, исполнители Николай Басков, Григорий Лепс и Лариса Долина выступят для раненых бойцов СВО.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:02
Четыре мирных жителя пострадали за сутки в Херсонской области от атаки ВСУ
12:00
Хочешь знать, изменяет ли он? Хитрые лайфхаки для тех, кто чувствует неладное
11:59
США согласовали первый пакет военной помощи Украине по новой схеме
11:50
«Невероятные небожители»: Дубцова рассказала, как дети звезд относятся к СВО
11:39
«Был вхож в семью»: Газманов потерял свои сбережения из-за мошенника
11:30
Шоу-биз за неделю: Пугачева унизила Киркорова, а Волочкова снялась голой

Сейчас читают

«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025