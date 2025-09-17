Группу «Сектор Газа» запретят? Чего ожидать фанатам

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Коллектив известен своими материными песнями.

За что хотят запретить группу «Сектор Газа»

Фото: ВКонтакте/Сектор Газа/sektorgazamusic

Останина: группы «Сектор Газа» в России запрещать не будут

В России не планируют запрещать группу «Сектор Газа», а лишь могут убрать ее композиции, в которых есть ненормативная лексика. Об этом Life.ru заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, извинившись перед поклонниками за свою фривольную интерпретацию своего высказывания.

«Не „Сектор Газа“ запретить, а композиции, где используется мат. Это и по закону защиты детей. Зрелищные предприятия не вправе использовать мат. Это и вообще тот закон, который мы приняли о запрете в публичных местах использовать мат», — прокомментировала Останина.

Ранее появилась информация, что в России планируют ограничить распространение творчества группы «Сектор Газа» на музыкальных платформах и в социальных сетях, об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в интервью изданию «Абзац».

По ее словам, в социальных сетях такой контроль должен осуществлять Роскомнадзор, и удивительно, что ведомство пока не отреагировало. Останина отметила, что комитет Госдумы рассмотрит этот вопрос в ближайшее время, и она поручит сотрудникам заняться данной темой.

Группа «Сектор Газа» была создана в 1987 году. Коллектив получил известность благодаря текстам, отражавшим реалии постсоветского периода, в которых присутствовали откровенные и юмористические элементы, затрагивавшие темы взаимоотношений, мистики и армейской службы.

Хотя группа прекратила активное творчество после смерти лидера Юрия Клинских в 2000 году, ее песни остаются популярными среди разных поколений россиян. Композиции «Лирика», «30 лет» и «Туман» хорошо известны жителям постсоветского пространства и продолжают пользоваться вниманием аудитории.

Ограничительные меры против произведений коллектива могут повлиять на доступность музыки на основных платформах и инициировать дополнительный контроль контента в интернете, подчеркнули в Госдуме.

