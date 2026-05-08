Ушаков подтвердил участие Токаева и Мирзиёева в торжествах по случаю 9 Мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев примут участие в торжествах по случаю 9 Мая. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС.
«Сейчас я хотел бы с большим удовольствием сообщить вам, что в Москву на празднование прибудут также уважаемые руководители двух близких нам государств. А именно: президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев», — сказал Ушаков.
Вечером 8 мая состоится дружеский обед с президентом РФ Владимиром Путиным, где он пообщается со своим казахстанским и узбекским коллегой, а также с белорусским лидером Александром Лукашенко. Также Путин проведет двусторонние встречи.
Ушаков добавил отметил, что 9 мая все главы государств посетят парад Победы на Красной площади, после чего они возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата и примут участие в других мероприятиях, посвященных Дню Победы.
В этом году отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие представители высших военных учебных заведений и различных родов войск Вооруженных сил России.
В этом году воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов не будут участвовать в параде. Кроме того, парад состоится без демонстрации военной техники. В Минобороны пояснили, что такое решение связано с текущей оперативной обстановкой.
Ранее 5-tv.ru писал, что в День Победы по Красной площади торжественным маршем пройдут участники СВО. Бойцы участвовали в праздничном шествии и в 2025 году.
