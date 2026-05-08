Фицо прилетел в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы

Самолет словацкого правительства проследовал из Братиславы через воздушное пространство Чехии и Германии и прошел над Балтийским морем.
Фото: www.globallookpress.com/Alexis Sciard
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, где примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Перелет словацкой делегации проходил по измененному маршруту. До этого источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщал, что самолет правительства Словакии вылетел из Братиславы и направился в российскую столицу через воздушное пространство Чехии и Германии. После этого борт проследовал над Балтийским морем под контролем диспетчеров Швеции и Финляндии.
Маршрут пришлось скорректировать после того, как страны Прибалтики отказались пропустить самолет словацкого премьера. Литва, Латвия и Эстония не разрешили Братиславе использовать свое воздушное пространство для перелета делегации в Москву.
Портал Marker со ссылкой на источник в МИД Словакии сообщал, что Прага, Берлин, Стокгольм и Хельсинки не возражали против транзита самолета Фицо через свое воздушное пространство. Именно этот путь в итоге рассматривался как новый вариант перелета в Россию.
Про приезд Фицо в Москву также говорил помощник президента России Юрий Ушаков. Он подтверждал, что словацкий премьер планирует посетить парад Победы.
Парад Победы на Красной площади пройдет 9 мая. Мероприятие будет посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны России, в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву накануне 9 Мая.
