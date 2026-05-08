Фицо прилетел в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 63 0

Самолет словацкого правительства проследовал из Братиславы через воздушное пространство Чехии и Германии и прошел над Балтийским морем.

Что известно о прилете Фицо в Москву ко Дню Победы

Фото: www.globallookpress.com/Alexis Sciard

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, где примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Перелет словацкой делегации проходил по измененному маршруту. До этого источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщал, что самолет правительства Словакии вылетел из Братиславы и направился в российскую столицу через воздушное пространство Чехии и Германии. После этого борт проследовал над Балтийским морем под контролем диспетчеров Швеции и Финляндии.

Маршрут пришлось скорректировать после того, как страны Прибалтики отказались пропустить самолет словацкого премьера. Литва, Латвия и Эстония не разрешили Братиславе использовать свое воздушное пространство для перелета делегации в Москву.

Портал Marker со ссылкой на источник в МИД Словакии сообщал, что Прага, Берлин, Стокгольм и Хельсинки не возражали против транзита самолета Фицо через свое воздушное пространство. Именно этот путь в итоге рассматривался как новый вариант перелета в Россию.

Про приезд Фицо в Москву также говорил помощник президента России Юрий Ушаков. Он подтверждал, что словацкий премьер планирует посетить парад Победы.

Парад Победы на Красной площади пройдет 9 мая. Мероприятие будет посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны России, в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву накануне 9 Мая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
8 мая
Насыщенная программа: где в Москве можно встретить День Победы рядом с домом
8 мая
Роберт Фицо возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
8 мая
«Свободная и единая Германия»: Мерц забыл об участии СССР в победе над нацизмом
8 мая
Президент Узбекистана прибыл в Россию в преддверии Дня Победы
8 мая
Ушаков подтвердил участие Токаева и Мирзиёева в торжествах по случаю 9 Мая
8 мая
Акция «Живая цепь» прошла на Северном речном вокзале в Москве
8 мая
Акция «Бессмертный полк» прошла в Париже
8 мая
В Музее обороны Москвы рассказали истории героев, защищавших город в 1941 году
8 мая
«Единая Россия» провела патриотический флешмоб «Синий платочек» в Серпухове
8 мая
Патриарх Кирилл поздравил военнослужащих с 81-й годовщиной Победы
+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
Бешеные невесты и безответственные матери: стюардесса раскрыла, что происходит на борту самолета
20:20
Мифы о пользе овсянки: врачи предупредили о скрытых угрозах для здоровья
20:16
Путин назвал терактом удар Киева по диспетчерскому центру в Ростове-на-Дону
20:10
Сладкая угроза для кожи: какие фрукты провоцируют появление прыщей
20:04
Насыщенная программа: где в Москве можно встретить День Победы рядом с домом
20:00
Сырный перекус: как молочный продукт помогает быстрее заснуть

Сейчас читают

Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео