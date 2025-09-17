«Пять лет вместе»: Павел Табаков признался в любви своей избраннице

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

Вторая половинка актера старше его на шесть лет.

С кем встречается Павел Табаков

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Павел Табаков отпраздновал пять лет отношений со своей возлюбленной

Актер Павел Табаков публично признался в любви своей избраннице, продюсеру Ксении Ермоленко. Романтическое послание знаменитость опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Павел поделился снимком своей девушки, на котором ее взгляд обращен на морскую гладь.

«Ксения смотрит на наши пять лет вместе. Люблю тебя», — признался сын народного артиста СССР Олега Табакова.

Его вторая половинка тоже не упустила возможность поздравить Павла. Она поделилась фото, на котором целует бойфренда в щеку.

«Ровно пять лет назад подсел ко мне знакомиться на „Кинотавре“. С годовщиной, пирожок», — подписала пост Ермоленко.

Годовщину отношений они отпраздновали на курорте у морского побережья.

То, что Ксения, которая старше возлюбленного на шесть лет, и Павел встречаются, общественности стало известно еще четыре года назад. Однако подтверждать свой роман пара не спешила. Лишь в 2024-м появилась официальная информация об их отношениях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 30-летний Павел Табаков собирается стать многодетным отцом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:43
Путин поручил правительству и своей администрации подготовить новую прямую линию
16:42
В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях
16:36
Главврач Белая из Калининграда требовала убить новорожденного ради статистики
16:31
Песков: Путин всегда проявляет уважение к российским военным
16:29
«Это целая эпоха»: Киркоров призвал изучать в школах песни Магомаева и Кобзона
16:25
Скрывает беременность? Публика обсуждает интригующее фото Анфисы Чеховой

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025