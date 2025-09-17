Портивших поезда метро граффитистов поймали в Москве

Нарушителям грозит до семи лет тюрьмы — не только за рисунки.

Вандалам в Москве грозит до семи лет тюрьмы. Речь про конкретную группу нарушителей, которые считают себя уличными художниками.

В качестве холста для своих граффити они выбирали вагоны столичного метро. И дело даже не в самих рисунках. Нарушители несколько месяцев портили госимущество. И для этого незаконно проникали на закрытые территории, в том числе электродепо, где стояли поезда. А когда в одном из таких нарушителя заметил сотрудник метро и попытался остановить, тот напал на него и распылил в лицо содержимое газового баллончика.

Сейчас все подозреваемые задержаны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве открыли четыре станции на новой Троицкой линии метро. Запущено движение на станциях «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Здесь курсируют самые современные поезда отечественного производства — «Москва-2024».

