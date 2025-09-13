Путин и Собянин открыли четыре новые станции Троицкой линии метро в Москве

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 40 0

Курсировать будут самые современные поезда отечественного производства.

В Москве открылись четыре новые станции Троицкой линии метро

Фото: Чернышов Георгий/ТАСС

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт работе новых станций метро на Троицкой линии в Москве.

Благодаря запуску участка транспортная доступность улучшилась для 1,2 миллиона жителей столицы.

Совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент запустил движение поездов на новой линии. Открылись сразу четыре станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Здесь курсируют самые современные поезда отечественного производства — «Москва-2024».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым принял участие в торжественном открытии Национального космического центра. Глава государства поздравил сотрудников космической отрасли и подчеркнул значимость этого события для страны.

Дмитрий Баканов отметил, что в новом центре будет располагаться управление полетами будущей Российской орбитальной станции.

