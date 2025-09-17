В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях

|
Дарья Орлова
Эта валюта будет использоваться исключительно по желанию получателей.

Кто в РФ получает зарплату в цифровых рублях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Казначейство осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях. Минфин РФ сообщил, что ее получил государственный служащий. Отмечается, что выплата в цифровой валюте будет производиться исключительно по желанию получателей.

«Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации. Эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином России и Банком России», — отмечается в публикации на сайте министерства.

В период с 1 января 2026 года Казначейство РФ и Банк России введут в оборот возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. Этот инструмент позволит перечислять средства в бюджеты бюджетной системы РФ — например, различные выплаты за счет средств федерального бюджета.

В России уже принят закон о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Он дополняет Бюджетный кодекс понятием «счет цифрового рубля Федерального казначейства», объясняет его функции и регулирует особенности использования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как россиян атакуют через фейковые боты.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

