«Ваша карта заблокирована»: как россиян атакуют через фейковые боты

Депутат Немкин: Следует обучать пожилых россиян вычислять схемы мошенников

Мошенники стали чаще атаковать россиян через поддельные боты в мессенджерах. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с Life.ru.

Как правило, этот обман рассчитан на пожилых людей, отмечает Немкин. Фейковые боты часто копируют официальные каналы госструктур или банков. Например, они могут имитировать их логотипы, стиль сообщений. Также они могут использовать адреса каналов, похожие на настоящие.

Согласно схеме, жертва получает «важное уведомление» от такого аккаунта. Затем создается чувство срочности, чтобы выбить человека из равновесия: «ваша карта заблокирована», «выдача соцвыплаты невозможна без проверки» или «необходимо подтвердить личность».

Поддельный бот предлагает жертве пройти «проверку» прямо в чате или же дает пройти по ссылке на сайт, который оказывается фишинговым. Человек вводит там свой логин и пароль, а также код из SMS.

Может быть и другой вариант: бот просит перевести деньги на некий «защитный счет» или «зарезервировать выплату». Для этого якобы необходимо подтвердить операцию.

Таким образом, злоумышленники могут взломать аккаунт на «Госуслугах», потерять деньги со своих банковских карт или же лишиться социальных выплат.

Депутат советует гражданам никогда не вводить никакие данные по ссылкам из чатов. Пользоваться стоит только официальными приложениями банков и «Госуслуг». Также стоит включить двухфакторную аутентификацию, чтобы обезопасить аккаунт от взлома. Если в чем-то сомневаетесь, лучше спросите у родственников.

Немкин считает, что необходимо комплексно подойти к проблеме защиты пожилых граждан от кибермошенничества. Например, близкие и волонтеры могу проводить разъяснительную работу и дать им распечатанную памятку с нужными номерами. Также можно помочь установить лимиты на картах и включить блокировку спама.

