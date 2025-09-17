В Польше обнаружили очередной упавший дрон
До этого беспилотник попал в жилой дом на территории страны.
Новый упавший дрон нашли на территории Польши. Об этом стало известно из сообщения местной полиции.
До этого, 10 сентября, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вторглись в воздушное пространство Польши. После инцидента премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нарушениях воздушных границ страны на протяжении всей ночи. При этом он объявил, что беспилотники принадлежат России. Однако доказательств его словам предоставлено не было.
Отмечалось, что тогда один из снарядов попал в жилой дом в населенном пункте Вырыки. В результате атаки повреждения получили крыша здания и находившийся рядом с ним автомобиль.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что запросы в Кремль для контактов с Польшей не поступали. Также в Минобороны России заявили, что в ходе ночных ударов по объектам на украинской территории «объекты для поражения на территории Польши не планировались».
Ранее, писал 5-tv.ru, в Польше раскрыли, какой боеприпас упал на территорию страны.
