«Гроб будет белого цвета»: Волочкова составляет завещание

Анастасия Волочкова хочет белый гроб на свои похороны

Анастасия Волочкова поделилась подробностями своего завещания, в котором выразила свои необычные пожелания относительно последнего пути.

В интервью Вере Ганеевой балерина рассказала о том, какой она хочет видеть организацию своих похорон.

По словам Волочковой, ее гроб должен быть белого цвета с золотой патиной, на котором будет написано ее имя. Она также добавила, что на крышке гроба должен быть изображен лебедь — символ ее бренда.

«Похороните меня в пуантах, не трогайте мое тело и идите (лесом)», — отметила она, подчеркивая свою индивидуальность даже в вопросах, касающихся смерти.

Кроме того, Анастасия призналась, что у нее сложились напряженные отношения с матерью и дочерью, которые заблокировали ее и не общаются с ней.

«Я никому ничего не должна. Вы мне звоните только когда вам нужны деньги», — с горечью заявила балерина, намекая на разлад в семейных отношениях.

