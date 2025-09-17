«Гроб будет белого цвета»: Волочкова составляет завещание

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Эксцентричная балерина опять смогла удивить поклонников.

Балерина Анастасия Волочкова составляет завещание

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анастасия Волочкова хочет белый гроб на свои похороны

Анастасия Волочкова поделилась подробностями своего завещания, в котором выразила свои необычные пожелания относительно последнего пути.

В интервью Вере Ганеевой балерина рассказала о том, какой она хочет видеть организацию своих похорон.

По словам Волочковой, ее гроб должен быть белого цвета с золотой патиной, на котором будет написано ее имя. Она также добавила, что на крышке гроба должен быть изображен лебедь — символ ее бренда.

«Похороните меня в пуантах, не трогайте мое тело и идите (лесом)», — отметила она, подчеркивая свою индивидуальность даже в вопросах, касающихся смерти.

Кроме того, Анастасия призналась, что у нее сложились напряженные отношения с матерью и дочерью, которые заблокировали ее и не общаются с ней.

«Я никому ничего не должна. Вы мне звоните только когда вам нужны деньги», — с горечью заявила балерина, намекая на разлад в семейных отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто настраивает дочь Анастасии Волочковой против матери.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.84
-0.23 97.89
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
Умер заслуженный артист РСФСР и балетмейстер Юрий Папко
18:06
Останина высказалась о запрете песен «Сектора Газа»: «До сих пор слушаю «Твой звонок»
18:02
Мужчина в самом расцвете сил: Овечкин отпраздновал юбилей
17:58
«Не можем праздновать день в день»: певица Зара о пропущенных днях рождения сына
17:40
«Главное — не умереть»: ученый рассказал, когда будет раскрыт «секрет молодости»
17:32
Один из крупнейших астероидов 2025 года пролетит рядом с Землей

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025