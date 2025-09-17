С королевским размахом: Трамп приехал на встречу с Карлом III в карете

Эфирная новость 32 0

Президента США сопровождала его жена Мелания.

Фото, видео: Reuters/Aaron Chown; 5-tv.ru

Дональд Трамп и его супруга приехали на встречу с Карлом III в карете

Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию.

Королевская семья устроила ему и первой леди США роскошный прием. Подали карету с лакеями и сопровождали до Виндзорского замка под звуки военного оркестра. Вот только при встрече с королем Карлом III и королевой Камиллой чета Трампов головы, согласно протоколу, не склонила.

Несмотря на это, Трампу оказали более чем радушный прием прямо перед резиденцией британских монархов.

А в это время в 40 километрах, в самом центре Лондона, свое отношение к визиту американского президента высказали жители страны. Многотысячная толпа собирается пройти маршем к Парламентской площади. Для того, чтобы не допустить беспорядки, на улицы уже вывели свыше полутора тысяч офицеров.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

