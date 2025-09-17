«Мне сложно»: космонавт Кирилл Песков рассказал о полете на Crew Dragon

Дарья Корзина
Ранее покоритель космоса имел опыт полетов только на гражданских самолетах.

Космонавт Песков: полет на Crew Dragon был комфортным и безопасным

Полет на американском корабле Crew Dragon прошел комфортно и безопасно. Так космонавт Кирилл Песков заявил во время беседы с 5-tv.ru.

Он отметил, что сравнивать опыт с российскими кораблями пока невозможно, так как на них не летал.

«Сравнить с российскими кораблями мне сложно, лишь по той простой причине, что на российских кораблях я пока что опыта полета не имею. Единственное, что я могу сравнить, это с полетами на гражданских самолетах», — сказал Песков.

По его словам, старт ракеты ощущался как долгий разбег по взлетной полосе в течение десяти минут. Исключение составляют два пика перегрузок при отделении ступеней — эти моменты он описывает как совершенно необычные ощущения. В остальное время кресло обжимает с такой же силой, как при взлете самолета, а звуки напоминают авиационные.

Космонавт подчеркнул комфорт полета.

«Не было никакого страха, волнения. Точнее, неправильносказать, что волнение было, но оно началось где-то секунд за 10–20 до отрыва. И момент отрыва ракеты уже от стартового стола, оно пропало», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС девятого августа. Пусть до Земли заняд 20 часов.

