«Нет выходных»: Мария Погребняк рассказала о материнстве

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 31 0

У блогера четверо сыновей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Мария Погребняк рассказала о материнстве и отсутствии выходных

Быть матерью четверых детей — испытание и огромный труд. Когда блогер Мария Погребняк стала матерью, из ее жизни исчезли выходные. О том, какие качества развило в ней появление сыновей, она рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на дорожке премии «Люди года 2025» от журнала FB.

«Это (материнство. — Прим. ред.) развивает ответственность, это убирает из твоей жизни эгоизм. Это учит тебя терпению. Ты осваиваешь сразу несколько профессий: и повар, и врач, и уборщица, и водитель, и воспитатель, и психолог, и так далее. У тебя нет выходных. Ты не можешь сказать: „Дети, все, мама уехала в отпуск“. Ты не можешь показать детям свою раздражительность или усталость. Ты всегда детей встречаешь с улыбкой», — поделилась Погребняк.

До рождения сыновей Мария не знала, что она может так любить и что у нее такое большое сердце.

Блогер вышла замуж за футболиста Павла Погребняка в 2006 году. В браке с ним она родила троих сыновей — Артема, Павла и Алексея. В 2023 году стало известно о разводе супругов. Через год Мария вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского. А через месяц после свадьбы на свет появился их общий сын Владимир.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Погребняк также присутствовал на премии «Люди года 2025». Но он был не один. Спортсмена заметили в компании с 18-летней студенткой Высшей школы экономики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

