Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи из Ярославской области

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 26 0

Награды вручены за проявленное мужество и преданность профессии.

Путин наградил погибших сотрудников скорой помощи

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин посмертно вручил медаль Луки Крымского фельдшерам Наталии Пановой, Светлане Глуховой и водителю Сергею Сивкову. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Награды присуждены за самоотверженность и верность профессиональному долгу.

Трое медиков погибли 30 августа 2022 года в Ярославле в результате ДТП с участием бензовоза, автомобиля скорой помощи и легковой машины. Жертвами аварии стали все члены бригады, а также водитель бензовоза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении камчатских онкологов, которые во время землетрясения магнитудой 8,7 не прервали хирургическое вмешательство и довели его до конца. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» также получили Любовь Цыплакова и Сергей Шелганов. Стихийное бедствие, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года, вызвало сильное беспокойство среди жителей полуострова. Однако врачи проявили стойкость и профессионализм, что принесло их поступку широкую известность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:26
Эстония не планирует закрывать границу с Россией
0:09
Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи из Ярославской области
0:00
Немцы против многообразия: как в Германии изменилось отношение к мигрантам
23:47
Русский след: королева Камилла надела украшение матери Николая II
23:31
Скончался депутат шести созывов Госдумы от Воронежской области Руслан Гостев
23:23
Мошенники активизируют взломы аккаунтов на Госуслугах — как защитить себя

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
По домам? В России могут ввести локдаун из-за вспышки ОРВИ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025