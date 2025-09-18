Самолет Трампа чуть не столкнулся с пассажирским лайнером

Анастасия Антоненко
Заметив опасное сближение двух бортов, диспетчер попытался предупредить экипаж Spirit, чтобы тот изменил курс.

Что случилось с самолетом Дональда Трампа

Фото: www.globallookpress.com/SMG

Boeing 747 президента США Дональда Трампа, который направлялся в Лондон, чуть не столкнулся с пассажирским лайнером Spirit Flight 1300, сообщает телеканал Fox News.

По данным источника, инцидент произошел в небе над Лонг-Айлендом, когда американский лидер направлялся в Великобританию, а Spirit Flight 1300 выполнял рейс из Форт-Лодердейла в аэропорт Бостона.

Они летели на схожей высоте, а их курсы сходились. Заметив опасное сближение двух бортов, диспетчер попытался предупредить экипаж Spirit, чтобы тот изменил курс.

«Spirit 1300, поверните направо немедленно, прямо сейчас», — телеканал цитирует переговоры авиадиспетчера нью-йоркского центра.

Диспетчер предупреждал неоднократно, однако пилоты лайнера долгое время не отвечали. Когда экипаж отреагировал и подтвердил изменение маршрута, диспетчер решил указать им на причину своего беспокойства, имея в виду легко узнаваемый президентский самолет:

«Spirit 1300, борт слева от вас в 8 милях. 747-й. Уверен, вы видите, кто это», —сказал диспетчер.

В авиакомпании Spirit Airlines задержку с ответом объяснили тем, что пилоты обязаны управлять самолетом, а не общаться по радио.

Напомним, что 16 сентября президент США Дональд Трамп прибыл в Британию с государственным визитом. Стоит отметить, что это первый визит американского лидера в Великобританию после его второй инаугурации. В ходе встречи Трамп и британский премьер-министр намерены подписать соглашение на сумму более 10 миллиардов долларов о сотрудничестве в сферах военных технологий, науки и гражданской ядерной энергетики.

