Украинский вопрос обсуждался сегодня во время визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, хотя официально он вообще не входит в программу. По данным издания Politico, нынешними встречами пытается воспользоваться британский премьер-министр Кир Стармер, понимающий, что помощь ему может оказать король Карл III, поддерживающий личный контакт и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, и с Трампом.

Задача Лондона — убедить Вашингтон усилить давление на Кремль. Вот только хватит ли сил? Тут надо обратить внимание на тот шик, с которым гостя из Америки встречают на Туманном Альбионе. Англичане словно хотят напомнить времена расцвета Британской империи, когда именно они управляли чуть ли не всем миром. И именно оттуда позолоченные кареты и Виндзорский замок, лакеи, военный оркестр и королевские гвардейцы в латах.

Но заметьте, что это не главная резиденция британских монархов, не Букингемский дворец. По официальной версии, старинное здание находится на ремонте. Но именно благодаря этому Трампа увезли за 40 километров от Лондона, где его не встречали сотни протестующих. Демонстранты выступают против войны в секторе Газа.

