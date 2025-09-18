Российские беспилотники уничтожили живую силу ВСУ

Операторы разведывательно-ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили живую силу и пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В результате точного удара FPV-дрона было ликвидировано перемещавшееся подразделение противника.

Работа операторов координируется со штурмовыми и разведывательными подразделениями. Такое взаимодействие позволяет обеспечивать постоянное огневое воздействие на противника и успешно выполнять боевые задачи в любое время суток.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

