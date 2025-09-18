В Москве запретили торговать страусами и жирафами

Содержать экзотических животных можно только там, где для них есть специальные условия.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Суд Москвы запретил торговать экзотическими животными в сети

Продавать экзотических питомцев в сети теперь запрещено. Суд Москвы ограничил интернет-ресурсы, где предлагают купить африканских страусов, сервалов, жирафов и других редких животных.

Ранее россияне могли не только приобрести жирафа или тигра но и заказать его доставку на дом. Однако суд напомнил, что содержать подобных зверей разрешено только в зоопарках, цирках или зоосадах — там, где для них созданы все условия.

Перечень диких животных, которых запрещено содержать дома, действует в России с 1 сентября. В этом списке более 120 видов.

