Собачий вальс: петербурженки победили на необычном чемпионате по танцам

Петербурженки победили на чемпионате Европы по танцам с собаками

В Швейцарии завершился чемпионат Европы по танцам с собаками. Оттуда с триумфальной победой вернулись две петербурженки.

Участницы из Северной столицы завоевали золотые медали. Соревновались в дисциплинах «Движение рядом под музыку» и «Фристайл». Получить высшую награду Людмиле Ейбогиной помог ее партнер — девятилетний бордер-колли Ларри.

Залогом успеха, по словам Людмилы, стали постоянные тренировки и талант собаки. Ларри занимается спортом уже девять лет и очень любит свое дело. Он же принес шестое место в категории «Фристайл» еще одной жительнице Петербурга — Александре Рыбаковой.

