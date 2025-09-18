«Скинул на него»: школьница из Курахово ухаживала за раненым дроном ВСУ мужчиной

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Квалифицированную медицинскую помощь пострадавшему не могли оказать пять недель.

Раненый дроном ВСУ в Курахово

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Школьница из Курахово ухаживала за раненым дроном ВСУ мужчиной

Школьница Виктория из Курахово в ДНР помогала ухаживать за мужчиной, который получил ранение после атаки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом РИА Новости рассказала сама девушка.

По словам 17-летней Виктории, пострадавший мужчина работал пожарным. Он увидел, как один из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) скинул что-то яркое и решил, что загорелся дом. Оказалось, что пламя охватило дерево, которое быстро сгорело.

«Он (житель Курахово. — Прим. ред.) вышел, дрон его сопроводил до угла и там скинул на него (боеприпас. — Прим. ред.). Ему пробило ногу насквозь», — вспоминала подросток.

Девушка пять недель помогала его жене оказывать помощь в уходе за раненным мужчиной, так как квалифицированное медицинское лечение в тот момент оказать ему было невозможно.

Лишь спустя почти полтора месяца после происшествия он был эвакуирован.

Однако, несмотря на отсутствие профессиональной врачебной помощи, благодаря усилиям жены и Виктории ногу пострадавшему удалось спасти. Сейчас мужчина уже полностью восстановился.

Город Курахово был освобожден ВС России 6 января.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дрон ВСУ влетел в девятиэтажный дом в ДНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

