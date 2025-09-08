Дрон ВСУ влетел в девятиэтажный дом в ДНР
Место происшествия — Червоногвардейский район Макеевки.
Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Воронцова; 5-tv.ru
В Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) зафиксировано прямое попадание украинского дрона в девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем, сообщает корреспондент «Известий» Евгений Быковский.
Журналист уточнил, что БПЛА попал в район седьмого-девятого этажей дома. Место происшествия — Червоногвардейский район. В настоящий момент там работают сотрудники МЧС.
«Второй день подряд Донецк подвергается массированным ударам БПЛА. Помимо этого были зафиксированы выходы дальнобойных ракет в сторону Донецка. Всего в городе сегодня вечером слышны не менее 40 взрывов», — рассказал Быковский.
Российские субъекты с регулярной периодичностью подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дрон ВСУ атаковал Калининский район Донецка. В числе пострадавших ребенок.
