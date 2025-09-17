Собянин: Выполнено благоустройство около 2,4 тысячи придомовых территорий

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 11 0

В столице обновили детские и спортивные площадки, отремонтировали проезды и тротуары, а также обустроили зоны тихого отдыха.

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

В столице завершились основные работы по благоустройству дворовых территорий, запланированные на 2025 год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

«В программу вошли около 2,4 тысячи придомовых пространств во всех округах столицы. Комплексный подход включает обновление детских и спортивных площадок, установку современных опор освещения, ремонт проездов и тротуаров, обустройство зон тихого отдыха», — отметил Собянин.

В рамках программы новые игровые комплексы появились в Дорогомилове на Кутузовском проспекте и у дома 16 на Большой Дорогомиловской улице. Во Филях-Давыдкове оборудовали панда-парк во дворе дома 39 на Кастанаевской улице.

В Ясеневе завершился проект комплексного благоустройства на Ясногорской улице: созданы современные спортивные кластеры и детские площадки, включая игровую зону в форме дирижабля. В Дмитровском районе обновили территории 10 домов с установкой детских и спортивных комплексов, зон отдыха с качелями и тренажерами. В Западном Дегунине благоустроили дворы 12 жилых зданий.

Всего в 2025 году для реализации проектов закупили около 57 тысяч малых архитектурных форм — детское и спортивное оборудование, а также уличную мебель. Контракты жизненного цикла обеспечат их обслуживание на протяжении семи лет.

