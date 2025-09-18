«Наша ракета, наш самолет»: в Польше разобрались, что упало на крышу жилого дома

В Польше признали, что ударили по жилому дому своей же ракетой

В Польше признали свою вину в разрушении жилого дома. По словам председателя спецслужб страны, в здание попала отклонившаяся от курса ракета. Ее выпустил польский истребитель, когда пытался сбить один из дронов, прилетевших с территории Украины. Однако в цель пилот не попал.

«Да, это была наша ракета, наш самолет, и наши военные уже заявили, что покроют весь ущерб, потому что это их недоработка, их ошибка», — признал министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.

Чиновник попросил сограждан не осуждать армию ни за этот, ни за другие подобные инциденты в будущем.

Впрочем, одного виновного все же нашли — украинского беженца, который на фоне переполоха выпустил беспилотник в небо над Варшавой. За это его депортируют обратно на Родину.

А для других украинцев вводят жесткие ограничения. Теперь, если они официально не работают, то не смогут получить пособия. Новый запрет коснется сразу 50 тысяч беженцев.

