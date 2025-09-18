«Инструмент государства»: Силуанов о влиянии бюджета страны на граждан

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Россия уже не первый год живет в непростых внешних экономических условиях.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Силуанов: бюджет должен делать внешние трудности страны незаметными для граждан

Бюджет страны планируется так, чтобы сделать внешние трудности государства незаметными для граждан. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках Московского финансового форума — 2025.

По его словам, когда планируется государственный бюджет на ближайшие три года, учитывается множество факторов, чтобы на граждан минимально влияли различные трудности, в том числе и внешние.

«Что бы те ограничения, санкции, с которыми мы столкнулись, те торговые войны, которые мы видим, сейчас идут, различные ситуации на внешних рынках, абсолютно не были заметны для наших людей: для получателей бюджетных средств, для пенсионеров, для семей с детьми и так далее. Все должен обеспечить бюджет, независимо от того, с какими сложностями, трудностями наша страна столкнется», — отметил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что Россия живет в таких условиях уже не первый год. А бюджет, по мнению Силуанова, — это инструмент, который должен справляться с подобными обстоятельствами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Силуанов назвал причины изменения ключевой ставки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

12:54
«Скинул на него»: школьница из Курахово ухаживала за раненым дроном ВСУ мужчиной
12:40
«Это честь!» — Полина Гагарина и BEARWOLF схлестнутся в вокальном поединке
12:30
«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
12:22
«Инструмент государства»: Силуанов о влиянии бюджета страны на граждан
12:19
«Я вообще ничего не хочу»: Газманов поделился настроем перед 75-летним юбилеем
12:11
Тела пятерых погибших извлекли из затонувшего в Забайкалье вездехода

Сейчас читают

«Публичное оправдание терроризма»: Пугачевой грозит колония за поддержку Дудаева
«Есть слепые мужчины»: с какими женщинами не хотят знакомиться и почему
Букет полевых цветов: Елена Север об искренней благодарности российских бойцов
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025