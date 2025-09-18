За решеткой и в кино: про Елену Блиновскую снимут сериал

Про Елену Блиновскую снимут сериал

Про блогера Елену Блиновскую снимут сериал. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на продюсера Давида Кочарова.

По сообщению издания, в России создадут сериал, вдохновленный историей «королевы марафонов». Роль блогера исполнит актриса Елена Лядова.

Проект не является биографическим, а лишь основан на истории Блиновской. Главную героиню назвали Милой Гороновской. Она, притворяясь психологом, успешно продавала через интернет свои псевдо тренинги. А когда в отношении блогера завели уголовное дело, Гороновская решила, что и это отличный шанс заработать.

Против реальной Елены Блиновской так же было возбуждено уголовное дело. Ее обвиняли в мошенничестве и неуплате налогов. В марте 2025 года суд признал интернет-знаменитость виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей назначили штраф в размере одного миллиона рублей и взыскали 587 миллионов, полученных преступным путем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что была зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской на приговор суда.

