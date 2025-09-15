Зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской на приговор суда

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

В марте 2025 года блогер была приговорена к пяти годам лишения свободы.

Апелляция Елены Блиновской

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Зарегистрирована апелляционная жалоба блогера Елены Блиновской на приговор суда. Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Жалоба «королевы марафонов» была принята судом в производство. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью избежания уплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом, а затем мера пресечения была изменена, и блогера отправили в СИЗО.

В марте интернет-знаменитость суд признал виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей назначили штраф в размере одного миллиона рублей и взыскали 587 миллионов, полученных преступным путем. Также на Блиновскую наложили запрет на занятие коммерческой деятельностью в течение четырех лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Блиновской рассказал о финансовых проблемах семьи после задержания дочери.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
«В статусе сингл»: Карина Нигай объявила о расставании с Гореловым
14:29
Парад вкусов и пенного: как «Балтика Фест» затмила свой европейский аналог
14:16
Оборонительный бой и планы по «Орешнику»: как проходят учения «Запад-2025»
14:14
Зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской на приговор суда
13:59
Задержаны подозреваемые по делу об аварии на канатной дороге Эльбруса
13:53
Сенатор Грэм*: санкции против РФ не сработали

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео