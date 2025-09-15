Зарегистрирована апелляционная жалоба Блиновской на приговор суда

Зарегистрирована апелляционная жалоба блогера Елены Блиновской на приговор суда. Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Жалоба «королевы марафонов» была принята судом в производство. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью избежания уплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом, а затем мера пресечения была изменена, и блогера отправили в СИЗО.

В марте интернет-знаменитость суд признал виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей назначили штраф в размере одного миллиона рублей и взыскали 587 миллионов, полученных преступным путем. Также на Блиновскую наложили запрет на занятие коммерческой деятельностью в течение четырех лет.

