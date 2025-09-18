«Мы были вынуждены»: что сделала семья Газмановых после обмана мошенников

Представители Олега Газманова обратились в Мосгорсуд с делом о мошенничестве

Представители народного артиста Росси Олега Газманова обратились в Московский городской суд с делом о мошенничестве. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал адвокат исполнителя Роман Кузьмин.

«Мы были вынуждены обратиться к председателю Московского городского суда с просьбой разобраться в происходящем, по мере возможности дать оценку и в целом не допустить принятия неправильного судебного решения», — пояснил Кузьмин.

Он также подчеркнул, что они намерены соблюдать законодательство России и с большим уважением относятся к суду.

Артист обратился в правоохранительные органы с подозрениями в том, что он и его жена стали жертвой мошеннической схемы. В 2019 году певец и его супруга одолжили своему знакомому Геворку Саркисяну крупную сумму. Эти средства Саркисян якобы собирался использовать в качестве инвестиций.

Однако, когда год спустя Газмановы попросили отчет по полученным финансам и уплатить если не весь долг сразу, то хотя бы проценты, получили отказ.

Сам музыкант в инвестировании не участвовал и даже не знает, куда именно Саркисян собирался вкладывать деньги. Артист лишь предоставил заем.

Подробнее об истории с мошенничеством, совершенном в отношении семьи Газманова, — в «Итоговой программе с Петром Марченко» 21 сентября на РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое настроение у Газманова перед 75-летним юбилеем.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.