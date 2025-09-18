Путин: ключевая задача для России — благополучие семей с детьми

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Глава государства отметил, что все решения отражаются на жизни людей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Ключевая задача для России — благополучие семей с детьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями парламентских фракций в Ново-Огарево.

«Обращаюсь сейчас ко всем. Какое решение Государственная Дума не принимала бы, в какой бы сфере деятельности не принимались законы, я вас прошу всегда думать о том, как это отразится на жизни семей с детьми», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, все сферы государственной деятельности так или иначе между собой связаны и в конечном итоге отражаются на жизни людей.

«Всегда думайте, как это отразится на жизни семей с детьми. От этого зависит решение ключевой задачи, кроме победы в рамках специальной военной операции», — заключил Путин.

Основной текущей задачей для РФ глава государства назвал демографическую.

До этого, 11 сентября, Путин на пленарном заседании форума социальных инноваций «Демография 2.0. Перезагрузка» заявил, что улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости — приоритетная национальная задача для России.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин одобрил предложение вернуть Волгограду историческое название.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

