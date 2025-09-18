Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве на форуме «Облачные города»

На форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города» подписали серию документов о сотрудничестве в области цифровизации городского управления. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«У Москвы большой опыт в этой сфере. С 2011-го мы внедряем цифровые технологии во все отрасли городского хозяйства — от здравоохранения до ЖКХ. Ежегодно реализуем более 300 цифровых проектов. И сегодня готовы делиться лучшими практиками с другими городами в России и за рубежом», — написал мэр Москвы.

В частности, подписаны меморандумы о взаимопонимании с Минском, Астаной и Бишкеком. Совместное заявление с представителем Мэрии Рио-де-Жанейро Ракель Флексой позволит в будущем расширить сотрудничество.

На форуме также было подписано соглашение о передаче Ленинградской области единой автоматизированной информационной системы «Кадры 2.0».

В этом году важным акцентом деловой программы стало участие экспертов из Китая. Поделиться своим опытом в построении умных городов и познакомиться с практиками Москвы прибыли более 50 представителей и ключевых специалистов из ведущих мегаполисов и провинций Китайской Народной Республики.

Главная тема форума этого года — роль и применение роботизированных технологий и искусственного интеллекта для трансформации мегаполисов будущего. Всего деловая программа включает более 50 сессий.