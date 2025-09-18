Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал РФ издательство «Музыка»

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 31 0

Ранее государство должно было платить за доступ к национальному культурному наследию.

Фото, видео: Екатерина Шамарова/ТАСС; 5-tv.ru

Перовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и изъял активы у руководителя издательства «Музыка» Марка Зильберквита в пользу государства. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Расследование показало, что гражданин США Зильберквит, возглавлявший компанию «Музыка» с 2004 года, в 2012 году организовал фиктивный аукцион через подконтрольные ему фирмы и незаконно завладел организацией и уникальной коллекцией нот, заключив сделку на сумму 8,4 миллиона рублей с некорректным проведением торговых процедур.

В следствии этого государство должно было платить за доступ к национальному культурному наследию, а завышенные цены на издания затруднили работу музыкальных учебных заведений. Непосредственными получателями выгоды стали сам Зильберквит и его супруга, по совместительству деловой партнер Анастасия Юргенсон.

Ранее судебная инстанция запретила Зильберквиту выезжать из страны и наложила арест на имущество. Такому же запрету подверглось и близкое окружение предпринимателя, так как они являются ответчиками по иску.

