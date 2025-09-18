Дочь основателя «Комбинация» требует через суд признать ее права на 16 песен

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Иск был принят к рассмотрению.

На какие песни требует права дочь основателя Комбинация

Фото: Instagram*/victoria_oleynikova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Арбитражный суд Москвы провел предварительное заседание по иску Виктории Олейниковой, дочери убитого в 1993 году основателя группы «Комбинация» Александра Шишинина. Наследница требует признать за ней права на 16 треков коллектива, в числе которых хит «American boy» и «Russian girl». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Ответчиками по делу стали Российское авторское общество (РАО), издательство «Джем», а также композитор Виталий Окороков.

Из позиции истца следует, что она унаследовала исключительные права на интеллектуальную собственность Шишинина. Она утверждает, что ее отец был автором и продюсером песен, а права тот получил якобы по завещанию после смерти дедушки Виктории, то есть своего отца.

Однако эстрадный композитор Виталий Окороков, который присутствовал в суде, опроверг доводы Олейниковой. Мужчина заявил, что Шишинин не имел отношения к созданию текстов или музыки.

«Нет ни одной его рукописи. Он просто был художественным руководителем. Авторами всех произведений был я, Татьяна Иванова и другие участницы группы», — отметил Окороков.

К тому же он пояснил характер отношений с Шишининым.

«Он хотел быть соавтором, мы это как шутку воспринимали. Он был моим руководителем. Я вообще серьезный композитор, не предполагал, что эти песни будут слушать десятилетиями», — подчеркнул Окороков.

Суд принял иск Олейниковой к рассмотрению. В качестве третьего лица в процессе намерена участвовать солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь основателя «Комбинации» оживила его старую песню.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

20:38
В ДНР начался финальный этап восстановления университета ДонНУЭТ
20:28
Голливудский актер Брэд Эверетт Янг трагически погиб в ДТП
20:22
Только калечит: какими народными методами нельзя лечить простуду
20:10
Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве на форуме «Облачные города»
19:58
Копить на старость: экономист объяснил, как правильно откладывать деньги
19:50
«Хочу ничего не забыть»: Федосеева-Шукшина готовится к собственной смерти

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
«Барометр упал, погода меняется»: почему в паре пропадает сексуальное влечение
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025