Дочь основателя «Комбинация» требует через суд признать ее права на 16 песен
Иск был принят к рассмотрению.
Фото: Instagram*/victoria_oleynikova
Арбитражный суд Москвы провел предварительное заседание по иску Виктории Олейниковой, дочери убитого в 1993 году основателя группы «Комбинация» Александра Шишинина. Наследница требует признать за ней права на 16 треков коллектива, в числе которых хит «American boy» и «Russian girl». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.
Ответчиками по делу стали Российское авторское общество (РАО), издательство «Джем», а также композитор Виталий Окороков.
Из позиции истца следует, что она унаследовала исключительные права на интеллектуальную собственность Шишинина. Она утверждает, что ее отец был автором и продюсером песен, а права тот получил якобы по завещанию после смерти дедушки Виктории, то есть своего отца.
Однако эстрадный композитор Виталий Окороков, который присутствовал в суде, опроверг доводы Олейниковой. Мужчина заявил, что Шишинин не имел отношения к созданию текстов или музыки.
«Нет ни одной его рукописи. Он просто был художественным руководителем. Авторами всех произведений был я, Татьяна Иванова и другие участницы группы», — отметил Окороков.
К тому же он пояснил характер отношений с Шишининым.
«Он хотел быть соавтором, мы это как шутку воспринимали. Он был моим руководителем. Я вообще серьезный композитор, не предполагал, что эти песни будут слушать десятилетиями», — подчеркнул Окороков.
Суд принял иск Олейниковой к рассмотрению. В качестве третьего лица в процессе намерена участвовать солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова.
Ранее, писал 5-tv.ru, дочь основателя «Комбинации» оживила его старую песню.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
