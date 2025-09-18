Россия обжаловала в суде ООН решение Совета ИКАО по делу о крушении рейса MH17

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 18 0

С момента трагедии прошло уже более 11 лет.

Россия обжаловала решение Совета ИКАО по делу о рейсе МН17

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия обжаловала в Международном суде ООН обвинения Совета международной гражданской авиации (ИКАО) в якобы причастности к крушению «Боинга» компании Malaysia Airlines рейса MH17. Об этом сообщили в МИД РФ.

«18 сентября Российская Федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) оспорила в Международном Суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности России к гибели малайзийского „Боинга“ рейса MH17», — говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве отметили, что первая попытка ИКАО решить проблему разногласий между членами Чикагской конвенции через свой политический орган провалилась.

Уточняется, что решение обжаловано российской стороной по всем аспектам.

«Рассчитываем на то, что Международный Суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле», — отмечено на сайте МИД РФ.

С момента крушения самолета прошло уже более 11 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Boeing 747 президента США Дональда Трампа, который направлялся в Лондон, чуть не столкнулся с пассажирским лайнером Spirit Flight 1300.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

22:00
Россия обжаловала в суде ООН решение Совета ИКАО по делу о крушении рейса MH17
21:50
Оружие Запада не лежит на складах: Захарова про атаки ВСУ по мирным россиянам
21:34
Грабеж средь бела дня: ЕС намерены использовать активы РФ для поддержки Украины
21:16
Состоялась церемония закрытия инклюзивной спартакиады «Матч добра» в Дагестане
21:09
«По справедливости»: открылась историческая сцена Театра Олега Табакова
21:01
Суд назначил 14,5 лет колонии фигуранту дела о покушении на Авраама Руссо

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
«Барометр упал, погода меняется»: почему в паре пропадает сексуальное влечение
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025