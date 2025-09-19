Более 2 млн особо опасных материалов в интернете было выявлено с 2020 года

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 25 0

Большинство преступлений информационного характера совершаются с использованием иностранных интернет-приложений.

Как в России борются с запрещенным контентом

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За пять лет в Интернете было выявлено более двух миллионов единиц контента, содержащих особо опасную информацию. Об этом заявил в интервью «Известиям» руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

По его словам, основные преступления в Сети совершаются в отношении самых уязвимых групп населения — против пожилых граждан и детей. Только за первое полугодие 2025-го по требованиям Роскомнадзора удалено более 425 тысяч единиц противоправного интернет-контента, который содержал детскую порнографию, пропаганду наркотиков, экстремистские материалы и фейки.

Помимо выявленных незаконных материалов, было также удалено или заблокировано практически два миллиона единиц контента. Это пронаркотические материалы (648 тысяч), детская порнография (411 тысяч), экстремистские и террористические материалы (397 тысяч), а также суицидальный контент, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и ЛГБТ*-контент (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Глава Роскомнадзора отметил, что в настоящее время большинство преступлений информационного характера совершаются с использованием иностранных интернет-приложений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность кредитных компаний, спонсирующих терроризм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 сент...

Последние новости

4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 сентября
3:38
Глава Роскомнадзора назвал последствия блокировки звонков в WhatsApp* и Telegram
3:19
Донор в мешке: британку оплодотворили в банке спермы на дому
3:01
Глава Роскомнадзора рассказал о развитии цифрового суверенитета в России
2:40
«Смерти не существует»: американка дважды пережила клиническую смерть
2:21
Более 2 млн особо опасных материалов в интернете было выявлено с 2020 года

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025