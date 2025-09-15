ФСБ России пресекла деятельность кредитных компаний, спонсирующих террористов

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 65 0

По данному факту возбуждены уголовные дела.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vadim Akhmetov; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность микрокредитных компаний, спонсирующих террористические группировки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, эти организации вывели за рубеж больше двух с половиной миллиардов рублей. Часть денежных средств пошла на помощь преступникам, которые планировали террористические акты на территории России.

«Указанная деятельность осуществлялась бенефициаром международного холдинга и связанными с ним лицами на основании фиктивных договоров, заключенных с иностранными компаниями», — проинформировали в ФСБ.

По данному факту были возбуждены три уголовных дела по следующим статьям: «содействие террористической деятельности», «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «неправомерный оборот средств платежей».

В настоящее время расследование продолжается. Полиция устанавливают всех лиц, причастных к преступлению  

Ранее 5-tv.ru писал, что в Московской области задержали мужчину, который переводил деньги Вооруженным силам Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:43
Россиянка Анастасия Белик забрала титул «Миссис Европа-2025»
12:35
Хакеры и землетрясение не помешали: как прошли выборы в России
12:13
Высокое искусство: четвертый Крымский Оперный Бал прошел в «Массандре»
11:55
ФСБ России пресекла деятельность кредитных компаний, спонсирующих террористов
11:50
Юрий Слюсарь победил на губернаторских выборах Ростовской области
11:41
Коллегия судей порекомендовала Краснова на должность главы Верховного суда

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео