Глава Роскомнадзора рассказал о развитии цифрового суверенитета в России

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 26 0

При разработке приложения MAX главной задачей являлось обеспечение комфорта и безопасности граждан.

Для чего в России сделали приложение MAX

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Роскомнадзора Андрей Липов в интервью с «Известиями» рассказал о понятии цифрового суверенитета, его развитии в России, а также назвал страны, способных его поддержать.

По словам государственного деятеля, цифровой суверенитет представляет собой сети, связи, вычислительные мощности, которые служат на благо гражданам, бизнесу и государству.

В России элементами цифровой системы являются отечественный поисковик, приложения, соцсети, видеоплатформы и национальный мессенджер MAX, который разрабатывался с приоритетной задачей обеспечить комфорт и безопасность гражданам.

По мнению главы Роскомнадзора, далеко не каждая страна способна создать и поддержать цифровой суверенитет высокого уровня.

«Стран, обладающих таким полноценным цифровым суверенитетом, — единицы, их даже меньше, чем государств с ядерным оружием. Это Россия, США, Китай», — добавил Липов.

Он добавил, что в России, в отличие от США и Китая, мобильные телефоны с национальной мобильной операционной системой массово пока не производятся. Однако это серьезная задача, которую активно решают.

Ранее 5-tv.ru рассказал о вирусе Mamont, который атаковал телефоны миллионов россиян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 сент...

Последние новости

4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 сентября
3:38
Глава Роскомнадзора назвал последствия блокировки звонков в WhatsApp* и Telegram
3:19
Донор в мешке: британку оплодотворили в банке спермы на дому
3:01
Глава Роскомнадзора рассказал о развитии цифрового суверенитета в России
2:40
«Смерти не существует»: американка дважды пережила клиническую смерть
2:21
Более 2 млн особо опасных материалов в интернете было выявлено с 2020 года

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025