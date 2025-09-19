Глава Роскомнадзора назвал последствия блокировки звонков в WhatsApp* и Telegram

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 23 0

Система «Антифод» позволяет мгновенно выявлять звонки с подменой номера.

Почему заблокировали звонки в WhatsApp* и Telegram

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Эффект от ограничений звонков в WhatsApp* и Telegram проявился моментально, заявил в интервью «Известиям» руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

«Нам удалось избирательно ограничить тот функционал, которым в основном пользуются мошенники, ведь для них голосовой контакт с жертвой принципиально важен», — сообщил глава Роскомнадзора.

Он отметил, что, после блокировки звонков в мессенджерах, мошенники пытались прибегнуть к обычной телефонной связи, но их звонки с подменой номера уже не проходили.

По словам главы Роскомнадзора, система «Антифрод», которую запустили в декабре 2022 года, ежедневно позволяет выявлять и блокировать от одного до двух миллионов подобных звонков.

В настоящее время Роскомнадзор активно ведет проверку работы операторов и на основании данных системы «Антифрод» требует от них зачистки баз данных от фейковых пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мошенники из разных стран обманывают россиян.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

