Силуанов: РФ и КНР создадут собственную площадку для операций с ценными бумагами

Акцент будет сделан на доступность для российских и китайских инвесторов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Центральные банки России и Китая создадут альтернативу европейским депозитариям. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Новая финансовая площадка будет максимально похожа на международные компании, которые специализируются на операциях с ценными бумагами. Но акцент сделают на доступность для российских и китайских инвесторов.

«Мы вместе с коллегами из Китайской Народной Республики обсуждаем этот непростой, но очень важный вопрос. Чтобы наши инвесторы могли свободно покупать бумаги в одной стране из другой, без ограничений и препятствий. Чтобы они могли спокойно инвестировать в ценные бумаги компаний наших стран», — рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

А еще в Минфине спрогнозировали ключевую ставку на будущий год. По словам Силуанова, она может снизиться еще на четыре-пять пунктов. Сейчас это 17%.

Министр добавил, что все социальные обязательства, включая пенсии, пособия и выплаты семьям с детьми, государство будет выполнять в полном объеме.

