Москвичи за лето передали в «Домики добра» свыше 16 тысяч подарков

За время проекта «Лето в Москве» горожане передали свыше 16 тысяч подарков в «Домики добра», которые работали на фестивальных площадках.

Наибольшее количество подарков — более 10,4 тысячи единиц — было собрано для детей, проживающих в новых регионах. Москвичи приносили разнообразные школьные принадлежности: тетради, цветные и простые карандаши, ручки, фломастеры, ластики и другие канцелярские товары. Для творческих занятий передавались альбомы для рисования, краски, цветная бумага, картон, кисти и клей.

Детям младшего возраста доставляли игрушки и настольные игры, пазлы с изображением городов России, сувениры, матрешек, а также спортивные товары — магнитный дартс, скакалки и надувные мячи. Кроме того, москвичи приносили книги различной тематики — от познавательной литературы до классической художественной. К чаю жители столицы передавали кондитерские изделия, включая печенье, мармелад, конфеты, вафли и другие сладости.

Для участников специальной военной операции было собрано более 4,9 тысячи подарков. Москвичи передавали мужские подарочные наборы и средства личной гигиены: шампуни, зубные щетки и пасты, влажные салфетки, мыло, бритвенные принадлежности и многое другое. Также горожане приносили упаковки стелек и мужских носков.

