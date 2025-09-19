Розуэлльский инцидент: в Национальный архив США загрузили видео с пришельцами

В Национальный архив США загрузили видео с пришельцами

В Национальном архиве США появилось видео, которое якобы запечатлело падение НЛО и тела инопланетян в 1947 году. Речь идет о 22-минутной записи под названием «Розуэлльский инцидент», сообщает Daily Mail.

«Он начинается с кадра из книги „Доклад Розуэлла: факты против вымысла в пустыне Нью-Мексико“ и заканчивается черно-белым изображением, на котором, по-видимому, изображено место крушения с обломками, разбросанными по огромному кратеру в земле», — говорится в материале.

Публикация ролика вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Пользователи спорят: одни уверены, что на кадрах можно рассмотреть тело пришельца, другие же скептически относятся к подобным заявлениям и считают их преувеличением.

Розуэлльский инцидент считается одним из самых известных эпизодов в истории уфологии. Он произошел в штате Нью-Мексико летом 1947 года, когда военные сообщили о падении неопознанного объекта, позже названного метеозондом. С тех пор это событие стало основой множества теорий и споров.

По мнению уфолога Марка Ли, появление записи в архиве «добавляет интриги», однако не является доказательством.

«Тот факт, что оно было добавлено в Национальный архив, не дает ему научного обоснования. Если бы оно было опубликовано военными или Конгрессом, я бы отнесся к этому гораздо серьезнее», — отметил он.

Ли также подчеркнул, что речь идет о парейдолии, когда люди видят образы там, где их на самом деле нет.

