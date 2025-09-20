«В тоннель не спускалась»: умершая на четыре минуты девушка о загробном мире

Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Девушка попала в страшную аварию и фактически вернулась с того света.

Как выглядит загробный мир

Фото: www.globallookpress.com/Tejas Sandhu

Жительница Лондона по имени Стелла рассказала изданию Metro о пережитом опыте после автомобильной аварии, когда ее сердце остановилось на четыре минуты. Родные женщины были уверены, что она не выживет, однако врачи смогли спасти ее.

По словам Стеллы, вместе с молодым человеком она возвращалась домой после вечеринки, когда их машина на высокой скорости врезалась в столб. Девушку выбросило на автостраду.

«В тоннель я не спускалась. Но за несколько минут вся моя жизнь вихрем пронеслась в голове — одна картинка очень быстро сменялась другой. Это были прекрасные воспоминания обо мне в разном возрасте», — поделилась она.

Британка отметила, что словно поднялась над местом аварии и наблюдала происходящее сверху.

«Я увидела себя и свою ногу под ужасным углом, кровь, врачей, которые давили на мою грудь. Кто-то плакал — все это я наблюдала сверху. У меня возникла мысль, что я слишком молода для того, чтобы умереть, и вернулась в свое тело», — добавила пострадавшая.

После полного восстановления женщина решила посвятить себя волонтерской деятельности в больницах и помогать другим людям, переживающим тяжелые ситуации.

Ученые поясняют, что подобные феномены при клинической смерти могут быть связаны с резким увеличением активности мозга в момент остановки сердца.

