«Прямо по сердцу»: Яна Чурикова о будущих хитах «Интервидения — 2025»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 67 0

Ведущая отметила важность бэкграунда исполнителей.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Яна Чурикова переводит тексты песен перед их прослушиванием

Перед прослушиванием песен на таких масштабных музыкальных конкурсах, как «Интервидение — 2025», важно проникнуться их смыслом. Подробнее о том, как это сделать, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала телеведущая Яна Чурикова после записи специального выпуска программы «Посиделки на Дорожном радио», посвященного «Интервидению».

Помимо простого прослушивания, по словам звезды, она старается вникает в тексты, а также смотрит на критерий авторства и бэкграунд исполнителя.

«Всегда важно, что за личность стоит за песней», — заявила знаменитость.

К тому же прежде, чем прослушать песни, Чурикова переводит тексты. Так она лучше проникается треками.

«Мне нужно понимать, о чем это. Когда мы слушаем конкурсную песню, это немного другой подход», — отметила Яна.

Звезда назвала творчество автора, треки которого считает наиболее попадающими в сердца слушателей.

«Если говорить о песнях, которые мне сейчас кажутся хитовыми, то это, безусловно, прямо по сердцу, композитор Максим Фадеев — мастер участия в международных конкурсах с коллективом „Серебро“. Это понятно русскому уху и это сделано по канонам хита. Это то, что я напеваю», — рассказала Чурикова.

Также она добавила, что элемент интерактивность можно включить в конкурс, но только на финальном этапе, когда станет очевидным общий список песен.

«Ближе к самому конкурсу, когда у нас будет уже весь плейлист, уже будет понятно. Тогда будет наше любимое развлечение: „Давайте нарисуем десятки“. Думаю, что можно будет здесь так развлекаться», — заключила Яна.

Ранее, писал 5-tv.ru, Фадеев раскрыл, кто победит на «Интервидении».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:20
«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
16:18
От укуса насекомого умерла 30-летняя актриса Марисса Лайму
16:03
Спрос на иномарки в России вырос на 300%
16:00
В Японии ученые получили Шнобелевскую премию за камуфляж для коров
15:55
Чурикова: триумфатора «Интервидения» ждет пресс-конференция
15:52
Дружба народов: участники «Интервидения» расписались на гитаре представительницы Катара

Сейчас читают

Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные материалы

День Архангела Михаила 19 сентября — что нельзя делать
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Как бы выглядели Бодров и Цой сейчас — фото нейросети