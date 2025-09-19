После финального шоу проекта «Интервидение» состоится пресс-конференция с победителем, сообщила комментатор конкурса Яна Чурикова. Триумфатор придет на пресс-конференцию с хрустальной наградой, чтобы пообщаться с журналистами, они смогут задать победителю интересующие вопросы.

Ранее сообщалось, что денежное вознаграждение за победу на «Интервидении» составит 30 миллионов рублей.

«Поверьте, все то, что мы сейчас переживаем, запомнится на всю жизнь», — отметила Чурикова.

Россию на возрожденном «Интервидении» будет представлять заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, с композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Певец выступит в финале под номером девять — ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что эта цифра соответствует номеру центрального нападающего в футболе.

Сам SHAMAN признавался, что волнуется перед конкурсом. Во время подготовки его, как и прежде, неизменно сопровождает деревянный крестик.

Конкурс, возрожденный указом президента РФ Владимира Путина, состоится 20 сентября на Live Арене в Москве.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.