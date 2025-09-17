Рядом с сердцем: у SHAMAN есть талисман от темных сил

SHAMAN использует талисман от темных сил

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный, как SHAMAN, часто носит на груди деревянный крестик. На это обратили особое внимание его поклонники, пишет URA.RU. Музыкант готовится отправиться на «Интервидение», которое пройдет 20 сентября.

Поклонники SHAMAN отмечают, что он носит деревянный крестик с самого начала карьеры. Символ считается защитой от темных сил и врагов и способствуют успеху в жизни и работе.

Ранее SHAMAN рассказал 5-tv.ru, что работа над подготовкой его номера к конкурсу проходит стабильно. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя участие SHAMAN в предстоящем «Интервидении», сравнил номер 9, под которым будет выступать артист, с позицией центрального нападающего в футболе.



Первый заместитель руководителя Администрации президента, председатель наблюдательного совета «Интервидения» Сергей Кириенко отмечал, что трансляцию конкурса по всему миру посмотрят более четырех миллиардов человек. Практически все артисты исполнят песни на национальных языках.



