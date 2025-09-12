SHAMAN выступит в финале «Интервидения» под номером девять

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 39 0

Жеребьевка мероприятия проходит согласно алфавитному порядку 12 сентября в Национальном центре «Россия».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Заслуженный артист России, Ярослав Дронов, более известный по псевдониму SHAMAN, который представляет страну на музыкальном конкурсе «Интервидение», выступит в финале под номером девять, сообщает 5-tv.ru.

SHAMAN, известный своими песням «Встанем» и «Я русский», в финале конкурса исполнит композицию «Прямо по сердцу» продюсера и музыканта Максима Фадеева.

Жеребьевка мероприятия проходит согласно алфавитному порядку 12 сентября в Национальном центре «Россия». Чтобы узнать свой номер, Дронов налил кипяток из самовара в стакан, после чего под воздействием высокой температуры на поверхности стакана проявилось число.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Конкурс состоится 20 сентября на Live Арене в Москве. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как встречают участников «Интервидения» из других стран.

