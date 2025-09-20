«Кроссовки пять раз снимали»: Пьеха вспомнил, как выживал в детском доме

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 42 0

Детство артиста прошло не с золотой ложкой во рту.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Стас Пьеха рассказал о своем детстве, проведенном в детском доме

Российский эстрадный певец Стас Пьеха поделился воспоминаниями о своем суровом детстве в 1990-х годах. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru после записи специального выпуска программы «Посиделки на Дорожном радио», посвященного «Интервидению».

По словам звезды, детство прошло не с золотой ложкой во рту. Артист воспитывался в детском доме, и порой ему приходилось участвовать в уличных разборках.

«Мы петербуржцы 1990-х. Конечно, мы не решали какие-то важные вопросы, но на стрелки (уличные разборки. — Прим.ред.) иногда ходили. Грустно вспоминать о том, сколько у меня было друзей и как мы все дружно начинали, и как это все потом рассыпалось. Кто-то в плохую историю попал, кого-то вообще уже нет в живых», — добавил артист.

Так же Пьеха рассказал забавную историю о начале творческого пути, совмещенного с периодом бунтарских времен.

«У меня пять раз снимали кроссовки. Но, благо, я всегда с арматурой бежал, либо ребята прибегали на помощь и нахлобучивали. Так и не сняли с меня кроссовки Adidas Torsion, которые я купил на деньги, заработанные с хора», — с улыбкой упомянул певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Стас Пьеха решил снять фильм о детях 90-х.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
«Главное — не останавливаться»: Дима Билан дал совет «Интервидению»
12:29
ВС РФ освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области
12:12
Что внутри пачки: есть ли разница между макаронами за 45 и 560 рублей
12:11
Европейские аэропорты подверглись кибератакам
11:54
«Кроссовки пять раз снимали»: Пьеха вспомнил, как выживал в детском доме
11:30
«Штурм-С» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Луков день: что можно и нельзя делать 20 сентября

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025