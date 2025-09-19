Французский политик призвал не поддерживать финансово Украину

Лидер французской партии «Патриоты» резко раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что в октябре рассчитывает получить от европейских союзников 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия.

В своем обращении в социальной сети X (бывший Twitter) Филиппо назвал подобные ожидания «полным бредом» и обрушился с критикой на планы Парижа выделять миллионы евро на поддержку Киева.

«И кто, как вы думаете, даст ему эти 3,5 миллиарда долларов в течение месяца? Европейские страны… в том числе Франция, которая выделит несколько сотен миллионов! И все это для того, чтобы покупать американское оружие и поддерживать войну! Хватит! Французы должны восстать против этого грабежа! Ни одного евро для Украины, ни одного оружия, ни одного солдата!» — заявил политик.

При этом, как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, администрация президента США Дональда Трампа уже одобрила новую систему военной помощи Киеву, профинансированной союзниками Штатов по НАТО. Однако Белый дом официально эту информацию пока не подтверждал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.