«Я устал бороться»: гендиректор «Химпроминжиниринг» Тюнин найден мертвым

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив

В салоне автомобиля обнаружена его предсмертная записка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Гендиректор «Химпроминжиниринг» Тюнин найден мертвым в Подмосковье

Генеральный директор АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александр Тюнин найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Предсмертная записка Александра Тюнина5-tv.ru

Тело было найдено возле личного автомобиля предпринимателя в близи подмосковного поселка Кокошкино.

Кроме того, в салоне машины обнаружена предсмертная записка, в которой мужчина уточнил, что устал бороться с продолжительной пятилетней депрессией.

С 2001 по 2013 год Тюнин возглавлял несколько телекоммуникационных компаний. В 2013 он стал исполнительным директором в крупной корпорации по производству композиционных материалов.

В апреле 2016 года предприниматель получил должность гендиректора АО «НПК «Химпроминжиниринг». Предприятие занимается инновационными проектами по производству химических волокон и углеродных композиционных материалов.

