«Я устал бороться»: гендиректор «Химпроминжиниринг» Тюнин найден мертвым

Гендиректор «Химпроминжиниринг» Тюнин найден мертвым в Подмосковье

Генеральный директор АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александр Тюнин найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Предсмертная записка Александра Тюнина5-tv.ru

Тело было найдено возле личного автомобиля предпринимателя в близи подмосковного поселка Кокошкино.

Кроме того, в салоне машины обнаружена предсмертная записка, в которой мужчина уточнил, что устал бороться с продолжительной пятилетней депрессией.

С 2001 по 2013 год Тюнин возглавлял несколько телекоммуникационных компаний. В 2013 он стал исполнительным директором в крупной корпорации по производству композиционных материалов.

В апреле 2016 года предприниматель получил должность гендиректора АО «НПК «Химпроминжиниринг». Предприятие занимается инновационными проектами по производству химических волокон и углеродных композиционных материалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Австралии бездомный убил беременную женщину и насадил голову ее партнера на кол.

Тела пары нашли в их доме в Мельбурне, стены которого были покрыты граффити. Послания гласили: «Карма — это не меню», «Мясо — это убийство», «Хватит значит хватит» и «Предательство — непредсказуемое и неизбежное». Уточняется, что убийца был знаком с жертвами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.