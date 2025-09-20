«Научились ценить русский контент»: Пригожин оценил тренд на национальную музыку

Пригожин отметил интерес к русскому национальному контенту

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в России научились ценить национальный контент. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на закрытой презентации проекта Антона Лаврентьева и Татьяны Куртуковой «Выше гор».

В разговоре с корреспондентом продюсер пояснил причину нынешней популярности русскоязычной музыки.

«Вы знаете, я очень восхищаюсь успехом Тани Булановой и Надежды Кадышевой. Наступило время, когда мы научились ценить наш русский национальный контент!» — отметил Пригожин.

Он также рассказал, что в 1990-е на российских радиостанциях преобладали иностранные песни. Хотя, например, во Франции существует закон о том, что на радио должно играть 70% национальной музыки на французском языке и только 30% на иностранных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин посоветовал SHAMAN (заслуженный артист РФ Ярослав Дронов — настоящее имя певца) поменять псевдоним.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.