«Научились ценить русский контент»: Пригожин оценил тренд на национальную музыку

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 41 0

Продюсер восхищается успехом Булановой и Кадышевой у молодого поколения.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пригожин отметил интерес к русскому национальному контенту

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в России научились ценить национальный контент. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на закрытой презентации проекта Антона Лаврентьева и Татьяны Куртуковой «Выше гор».

В разговоре с корреспондентом продюсер пояснил причину нынешней популярности русскоязычной музыки.

«Вы знаете, я очень восхищаюсь успехом Тани Булановой и Надежды Кадышевой. Наступило время, когда мы научились ценить наш русский национальный контент!» — отметил Пригожин.

Он также рассказал, что в 1990-е на российских радиостанциях преобладали иностранные песни. Хотя, например, во Франции существует закон о том, что на радио должно играть 70% национальной музыки на французском языке и только 30% на иностранных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин посоветовал SHAMAN (заслуженный артист РФ Ярослав Дронов — настоящее имя певца) поменять псевдоним.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Особый вклад: судья «Интервидения» из Бразилии о любви к русской культуре
15:34
В результате ночной атаки БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека
15:22
Кадры обрушения в школе на востоке Москвы опубликовала столичная прокуратура
14:57
«Научились ценить русский контент»: Пригожин оценил тренд на национальную музыку
14:53
С экс-министра Абызова начали принудительно взыскивать почти 27 млрд рублей
14:20
«Ярослав очень приятный»: Дана Аль-Мир из Катара надеется на дуэт с SHAMAN

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025